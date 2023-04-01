Стало известно о связи турецкой оппозиции и американской разведки

Yeni Şafak: собрания оппозиции Турции проходят в глухих номерах американской разведки

Собрания оппозиционного блока Турции проходят в принадлежащих американской разведке «глухих номерах» отеля, который располагается напротив посольства США в Анкаре. Об этом сообщила газета Yeni Şafak.

Ранее стало известно, что лидеры оппозиционных Народно-республиканской партии и «Хорошей партии» Кемаль Кылычдароглу и Мерал Акшенер провели переговоры в отеле, расположенном в 30 метрах от посольства.

«Отель напротив посольства США в Анкаре превратился в штаб-квартиру "стола" (так называют собрания оппозиционного блока — прим. «Ленты.ру»)», — пишет колумнист Yeni Şafak Хусейин Ликоглу.

Кроме того, ранее сообщалось, что Кылычдароглу встретился с послом США в Турции Джеффри Флейком. Отмечается, что встреча состоялась по инициативе дипломата.

По предварительным данным, действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящих выборах может набрать более 47 процентов голосов избирателей. Его главный соперник, кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу, согласно опросу, получит на выборах 45,3 процента голосов.