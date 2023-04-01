Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:54, 1 апреля 2023Мир

Стало известно о связи турецкой оппозиции и американской разведки

Yeni Şafak: собрания оппозиции Турции проходят в глухих номерах американской разведки

Фото: Umit Bektas / Reuters

Собрания оппозиционного блока Турции проходят в принадлежащих американской разведке «глухих номерах» отеля, который располагается напротив посольства США в Анкаре. Об этом сообщила газета Yeni Şafak.

Ранее стало известно, что лидеры оппозиционных Народно-республиканской партии и «Хорошей партии» Кемаль Кылычдароглу и Мерал Акшенер провели переговоры в отеле, расположенном в 30 метрах от посольства.

«Отель напротив посольства США в Анкаре превратился в штаб-квартиру "стола" (так называют собрания оппозиционного блока — прим. «Ленты.ру»)», — пишет колумнист Yeni Şafak Хусейин Ликоглу.

Кроме того, ранее сообщалось, что Кылычдароглу встретился с послом США в Турции Джеффри Флейком. Отмечается, что встреча состоялась по инициативе дипломата.

По предварительным данным, действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящих выборах может набрать более 47 процентов голосов избирателей. Его главный соперник, кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу, согласно опросу, получит на выборах 45,3 процента голосов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Минобороны отчитались об уничтожении сотни бойцов ВСУ на одном направлении
Нападение стаи собак на ребенка в российском городе попало на видео
В МИД России поздравили Зеленского с профессиональным праздником 1 апреля
Суд перенес заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры
Затопленный паводком коттеджный поселок в Подмосковье попал на видео
В российском городе мужчина зарезал знакомого и спрятал тело в лифте
«Сочи» в меньшинстве победил «Динамо» в матче РПЛ
В Минцифры опровергли связь изменений на «Госуслугах» со слухами о мобилизации
Стало известно о связи турецкой оппозиции и американской разведки
Герой России рассказал о захвате позиций ВСУ без потерь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.