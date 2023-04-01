Рогов показал на видео «гробы на колесах» для ВСУ

Чиновник Рогов назвал французские колесные танки AMX-10RC гробами на колесах для ВСУ

Видео: Telegram-канал Владимира Рогова

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале показал на видео французские колесные танки AMX-10RC.

Чиновник назвал тяжелые бронеавтомобили, поставленные Киеву по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, гробами на колесах для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Рогов указал, что всего ожидается поставка 40 колесных танков. Он подчеркнул, что конфликт продолжает следовать западной формуле «война до последнего украинца».

Ранее чиновник заявил, что украинские войска сейчас активно стягивают западную бронетехнику и артиллерию на линию боевого соприкосновения в Запорожской области. По его словам, речь идет в том числе про M777, поставляемые США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и танки, включая AMX-10RC.