Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:13, 1 апреля 2023Бывший СССР

Рогов показал на видео «гробы на колесах» для ВСУ

Чиновник Рогов назвал французские колесные танки AMX-10RC гробами на колесах для ВСУ

Видео: Telegram-канал Владимира Рогова

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале показал на видео французские колесные танки AMX-10RC.

Чиновник назвал тяжелые бронеавтомобили, поставленные Киеву по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, гробами на колесах для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Рогов указал, что всего ожидается поставка 40 колесных танков. Он подчеркнул, что конфликт продолжает следовать западной формуле «война до последнего украинца».

Ранее чиновник заявил, что украинские войска сейчас активно стягивают западную бронетехнику и артиллерию на линию боевого соприкосновения в Запорожской области. По его словам, речь идет в том числе про M777, поставляемые США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и танки, включая AMX-10RC.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Крыму спрогнозировали переломный момент в конфликте на Украине
Ассистентский дубль российского игрока помог «Виннипегу» победить в матче НХЛ
Раскрыты подробности о новой Концепции внешней политики России
Ученый предупредил об угрозе человечеству из-за искусственного интеллекта
Рогов рассказал о переименовании улиц в подконтрольном Киеву Запорожье
Московский физтех отказался от обязательного изучения китайского языка
Рогов показал на видео «гробы на колесах» для ВСУ
В России один вид алкоголя подорожал на десять процентов с начала 2021 года
Запасы крымских водохранилищ выросли почти на восемь миллионов кубометров
Больше половины американцев поддержали обвинения против Трампа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.