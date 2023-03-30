Рогов заявил, что ВСУ активно стягивают западную бронетехнику и артиллерию в Запорожье

Украинские войска сейчас активно стягивают западную бронетехнику и артиллерию на линию боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом завил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет в том числе про M777, поставляемые США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и танки, включая AMX-10RC, присланные Украине от Франции. «Все поставляется на запорожский фронт», — констатировал Рогов. Он отметил, что с такой боевой техникой ВСУ, возможно, попытаются в скором времени контратаковать российские войска в Запорожье.

Ранее также Рогов заявил, что Киев готовит несколько сценариев контратаки в Запорожской области. Он считает, что речь идет как о сухопутной, так и о десантной операции, связанной с форсированием Днепра в районе Энергодара и Запорожской атомной электростанции.

В марте в город Запорожье прибыло множество иностранных наемников и бойцов ВСУ. Рогов отмечал, что войска Украины готовы использовать несколько десятков объектов гражданской инфраструктуры в военных целях. В частности, в военные объект превращены несколько городских больниц, школ, заводов, пансионатов и административных зданий.

27 марта президент Владимир Зеленский также посетил позиции ВСУ в подконтрольной Украине части Запорожской области. 22 марта он побывал и на позициях армии на артемовском направлении.