Зеленский посетил позиции украинской армии в Запорожской области

Зеленский посетил позиции ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции Вооруженных сил республики (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Запорожская область. Передовые позиции. Имею честь сегодня быть здесь, рядом с нашими военными», — высказался украинский лидер. На опубликованных кадрах можно увидеть, как политик вручает награды бойцам ВСУ и благодарит их за службу.

22 марта Зеленский побывал на позициях украинской армии на артемовском направлении. Президент пообщался с военнослужащими ВСУ и наградил их. Куда именно приехал глава государства не уточнялось.

Позднее помощник главы Чечни, командир отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинский лидер не мог приехать в Артемовск (украинское название — Бахмут). Как он утверждает, посещение города Зеленским или кем-либо другим из руководства Украины физически невозможно. «Мы знаем, что его там физически не было», — подчеркнул Алаудинов.