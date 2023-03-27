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16:22, 27 марта 2023Бывший СССР

Зеленский посетил позиции украинской армии в Запорожской области

Зеленский посетил позиции ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Фото: Nathan Howard / CNP / Consolidated News Photos / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции Вооруженных сил республики (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Запорожская область. Передовые позиции. Имею честь сегодня быть здесь, рядом с нашими военными», — высказался украинский лидер. На опубликованных кадрах можно увидеть, как политик вручает награды бойцам ВСУ и благодарит их за службу.

22 марта Зеленский побывал на позициях украинской армии на артемовском направлении. Президент пообщался с военнослужащими ВСУ и наградил их. Куда именно приехал глава государства не уточнялось.

Позднее помощник главы Чечни, командир отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинский лидер не мог приехать в Артемовск (украинское название — Бахмут). Как он утверждает, посещение города Зеленским или кем-либо другим из руководства Украины физически невозможно. «Мы знаем, что его там физически не было», — подчеркнул Алаудинов.

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Кристина Есикова
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