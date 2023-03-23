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15:25, 23 марта 2023Бывший СССР

Командир «Ахмата» усомнился в посещении Зеленским Артемовска

Командир «Ахмата» Алаудинов назвал физически невозможным посещение Зеленским Артемовска

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не мог посетить Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом помощник главы Чечни, командир отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, посещение города Зеленским или кем-либо другим из украинского руководства невозможно физически. «Мы знаем, что его там физически не было», — подчеркнул он.

Алаудинов также призвал показать кадры прибытия главы республики в Артемовск и его отъезда оттуда, выразив уверенность, что украинские власти не смогут их продемонстрировать.

22 марта в офисе президента Украины сообщали, что Зеленский посетил позиции украинской армии под Артемовском. Отмечалось, что там он пообщался с военнослужащими и вручил им награды. При этом не уточнялось, куда конкретно приезжал украинский лидер.

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Алевтина Запольская
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