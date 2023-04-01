Украина ввела санкции против ФСБ и Минфина России

Президент Украины Зеленский ввел санкции против ФСБ, ФСО, Совфеда и Минфина России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО), Совета Федерации и Министерства финансов России. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства в субботу, 1 апреля.

Согласно документу, ограничительные меры будут действовать десять лет.

Под санкции также попали Главное управление специальных программ президента России, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Главный центр специальных технологий Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России и Главный вычислительный центр Генштаба.

Кроме того, в санкционном списке значатся Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны и Государственный летно-испытательный центр Минобороны России имени В. П. Чкалова.

Ранее стало известно, что Зеленский ввел санкции в отношении 225 российских компаний и 33 россиян. Ограничения включают в себя блокировку активов, прекращение торговых операций и аннулирование лицензий.