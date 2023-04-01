Зеленский ввел санкции против 225 российских компаний и 33 россиян

Зеленский ввел санкции в отношении 225 российских компаний и 33 граждан РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 апреля, ввел санкции в отношении 225 российских компаний и 33 граждан РФ. Соответствующий указ размещен на сайте офиса президента.

В документе уточняется, что санкции против 33 физических лиц будут действовать на протяжении десяти лет. Ограничительные меры включают в себя блокировку активов, прекращение торговых операций и аннулирование лицензий. Всего в перечне фигурирует 11 таких мер.

Рестрикции в отношении юридических лиц также будут действовать 10 лет.

Ранее сообщалось, что на сайте офиса президента Украины появилась петиция с призывом разорвать Будапештский меморандум, а также вернуть статус ядерного государства.