Зеленский ввел санкции против 225 российских компаний и 33 россиян
Зеленский ввел санкции в отношении 225 российских компаний и 33 граждан РФ
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 апреля, ввел санкции в отношении 225 российских компаний и 33 граждан РФ. Соответствующий указ размещен на сайте офиса президента.
В документе уточняется, что санкции против 33 физических лиц будут действовать на протяжении десяти лет. Ограничительные меры включают в себя блокировку активов, прекращение торговых операций и аннулирование лицензий. Всего в перечне фигурирует 11 таких мер.
Рестрикции в отношении юридических лиц также будут действовать 10 лет.
Ранее сообщалось, что на сайте офиса президента Украины появилась петиция с призывом разорвать Будапештский меморандум, а также вернуть статус ядерного государства.