На Украине предложили вернуть стране статус ядерного государства

На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении статуса ядерного государства Украине

На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом разорвать Будапештский меморандум, а также вернуть статус ядерного государства. Ранее на этой же платформе были опубликованы предложения разместить в стране ядерное оружие США или «сделать Украину государством с ядерным вооружением».

«Украине необязательно иметь ядерное оружие, но в связи с прямыми нарушениями договоренностей сторонами-подписантами Украина имеет право на восстановление ядерного статуса, получив статус ядерной державы», — сказано в тексте петиции.

Петиция была зарегистрирована 30 марта. На данный момент она набрала более 400 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

21 марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном.

В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поставки Украине оружия с обедненным ураном заставят Москву серьезно задуматься о вариантах ответа. Он напомнил, что НАТО уже применяли подобные боеприпасы в Косово и Сербии, где Североатлантический альянс бомбил мирные города и разрушал мосты.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет вынуждена реагировать на планируемые поставки Киеву оружия с ядерным компонентом. По его словам, Запад, похоже, решил вести боевые действия с Россией до последнего украинца.