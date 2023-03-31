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08:24, 31 марта 2023Бывший СССР

На Украине предложили вернуть стране статус ядерного государства

На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении статуса ядерного государства Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine / ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом разорвать Будапештский меморандум, а также вернуть статус ядерного государства. Ранее на этой же платформе были опубликованы предложения разместить в стране ядерное оружие США или «сделать Украину государством с ядерным вооружением».

«Украине необязательно иметь ядерное оружие, но в связи с прямыми нарушениями договоренностей сторонами-подписантами Украина имеет право на восстановление ядерного статуса, получив статус ядерной державы», — сказано в тексте петиции.

Петиция была зарегистрирована 30 марта. На данный момент она набрала более 400 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

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21 марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном.

В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поставки Украине оружия с обедненным ураном заставят Москву серьезно задуматься о вариантах ответа. Он напомнил, что НАТО уже применяли подобные боеприпасы в Косово и Сербии, где Североатлантический альянс бомбил мирные города и разрушал мосты.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет вынуждена реагировать на планируемые поставки Киеву оружия с ядерным компонентом. По его словам, Запад, похоже, решил вести боевые действия с Россией до последнего украинца.

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Марина Совина
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