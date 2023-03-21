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19:23, 21 марта 2023Россия

Шойгу отреагировал на планы поставок Украине оружия с ядерным компонентом

Шойгу: поставки Украине оружия с обедненным ураном заставят Россию задуматься об ответе

Фото: Yves Herman / Reuters

Поставки Украине оружия с обедненным ураном заставят Москву серьезно задуматься о вариантах ответа. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«Это подвигает нас к серьезным раздумьям по поводу дальнейшего хода событий, чем мы можем ответить», — сказал глава оборонного ведомства.

Он также отметил, что НАТО уже применяли подобные боеприпасы в Косово и Сербии, где Североатлантический альянс бомбил мирные города и разрушал мосты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок на Украину оружия с ядерным компонентом Россия будет вынуждена на это реагировать.

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. «Наряду с предоставлением Украине роты танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорится в сообщении.

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Никита Абрамов
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