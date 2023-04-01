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15:28, 1 апреля 2023Мир

Сестра Ким Чен Ына заявила о рискующем Украиной Зеленском

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что Зеленский рискует Украиной в конфликте с РФ

Фото: Jorge Silva / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в конфликте с Россией рискует своей страной. Такое мнение высказала сестра лидера КНДР Ким Е Чжон, ее цитирует Reuters.

Родственница северокорейского лидера Ким Чен Ына подчеркнула, что Зеленский рискует Украиной и желает обладать ядерным оружием под влиянием своих политических амбиций.

Она также высказала уверенность в том, что президент Украины ошибается, полагая, что ядерный зонтик Соединенных Штатов может спасти его страну от России.

Ранее сестра лидера КНДР заявила, что попытки США и Южной Кореи перехватить ракеты Пхеньяна над Тихим океаном во время северокорейских испытаний будут равны войне.

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Варвара Кошечкина
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