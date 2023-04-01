Российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов в Харьковской области

МО РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов бригады теробороны в Харьковской области

Российские войска уничтожили склад боеприпасов украинской 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Избицкое Харьковской области. Об этом в субботу, 1 апреля, журналистам доложил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным оборонного ведомства, группировки войск Вооруженных сил России в течение суток нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живой силе и технике в 92 районах.

Ранее сообщалось, что в районах населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики украинские войска потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и одну гаубицу Д-30.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.