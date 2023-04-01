В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на купянском направлении

Минобороны сообщило, что на купянском направлении ВСУ потеряли до 50 военнослужащих

На купянском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и одну гаубицу Д-30. Об этом в субботу, 1 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что поражение живой силе и технике противника нанесла артиллерия Западной группировки войск. Украинская армия понесла потери в районах населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Украина стягивает польские самоходные артиллерийские установки (САУ) AHS Krab в район Купянска Харьковской области.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В связи с ее проведением президент Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил, что цели частичной мобилизации достигнуты — в ряды вооруженных сил страны призваны 300 тысяч человек.