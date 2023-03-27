Стало известно о прибытии польских САУ в район Купянска

Марочко заявил, что Украина стягивает польские САУ в район Купянска Харьковской области

Украина стягивает польские самоходные артиллерийские установки (САУ) AHS Krab в район Купянска Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Стельмаховка выявлено прибытие самоходных артиллерийских установок польского производства калибра 155 миллиметров Krab», — сообщил он.

Марочко отметил, что на большей части техники нанесена польская «раскраска». При этом, по его словам, на бортах и башне САУ были замечены украинские флаги и кресты.

Ранее сообщалось о переброске Вооруженными силами Украины (ВСУ) артиллерийской батареи из шести советских гаубиц Д-20 на купянское направление. Марочко уточнил, что украинская техника с боекомплектом прибыла в район населенного пункта Песчаное. Как он утверждает, судя по внешнему виду, орудия прошли капремонт или были сняты с консервации.