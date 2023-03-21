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10:16, 21 марта 2023Бывший СССР

ВСУ перебросили батарею с советскими гаубицами на купянское направление

Марочко: ВСУ перебросили в район Песчаного батарею с шестью гаубицами Д-20

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на купянское направление артиллерийскую батарею из советских гаубиц Д-20. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинская батарея из шести гаубиц с боекомплектом прибыла в район населенного пункта Песчаное. Марочко также обратил внимание, что, судя по внешнему виду, орудия прошли капремонт или были сняты с консервации. «Буксируемые гаубицы имеют свежие следы покраски, а также новые колесные шасси», — отметил он.

Ранее Марочко сообщал, что украинские силовики свозят в район Купянска принудительно мобилизованных граждан Украины. При этом он указал на то, что мужчин привозят на спецтранспорте и зачастую в наручниках.

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Алевтина Запольская
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