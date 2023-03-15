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08:47, 15 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о доставке украинских мобилизованных в наручниках под Купянск

Марочко: принудительно мобилизованных граждан Украины в наручниках свозят под Купянск

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Принудительно мобилизованных украинских граждан свозят в район Купянска в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, мужчин привозят на спецтранспорте и зачастую в наручниках. Он отметил, что многие доставленные мобилизованные оказываются одеты в домашнюю одежду либо не по сезону. «Также не редки случаи, когда их волоком тянут на КПП в учреждение закрытого типа», — добавил Марочко.

Офицер заявил, что в обратном направлении украинские военные вывозят людей, которые уже одеты в форму Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ направили сотни неподготовленных мобилизованных в Купянск и расквартировали их в домах мирных жителей.

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Алевтина Запольская
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