Стало известно о доставке украинских мобилизованных в наручниках под Купянск

Марочко: принудительно мобилизованных граждан Украины в наручниках свозят под Купянск

Принудительно мобилизованных украинских граждан свозят в район Купянска в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, мужчин привозят на спецтранспорте и зачастую в наручниках. Он отметил, что многие доставленные мобилизованные оказываются одеты в домашнюю одежду либо не по сезону. «Также не редки случаи, когда их волоком тянут на КПП в учреждение закрытого типа», — добавил Марочко.

Офицер заявил, что в обратном направлении украинские военные вывозят людей, которые уже одеты в форму Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ направили сотни неподготовленных мобилизованных в Купянск и расквартировали их в домах мирных жителей.