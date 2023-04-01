Терапевт рассказала о неочевидном способе защиты от болезней

Терапевт Винарская: смех способен активировать иммунную систему и бороться с лишним весом

Смех способен активировать иммунную систему и бороться с лишним весом. О неочевидном способе защиты от болезней рассказала терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Винарская, передает «Российская газета».

По словам врача, во время смеха активизируются гормоны и вещества, благоприятно воздействующие на организм, — эндорфины, серотонин, окситоцин и допамин. Они повышают уровень мотивации, снижают тревожность, улучшают сон и помогают естественным образом утолять боль. При этом при смехе выработка гормона стресса значительно снижается.

Кроме того, отметила Винарская, одна минута искреннего смеха сопоставима с 10 минутами интенсивных тренировок или 15 минутами на велотренажере, а один час позволит сжечь до 500 калорий. Смех также можно назвать «внутренней» аэробикой, стимулирующей более эффективную работу внутренних органов и мышечного каркаса.

Еще одним полезным свойством смеха терапевт считает активизацию иммунной системы и усиление выработки антител и лейкоцитов, что позволяет организму противостоять вирусам, бактериям и эффективнее бороться с болезнями. Она рассказала, что благодаря тому что смех запускает работу легких и за счет физических вибраций прочищает дыхательные пути, его польза в укреплении легких и бронхов может быть сравнима с физиотерапией и постуральным дренажем.

В заключение врач пояснила, что, согласно результатам исследования ученых Университета Мэриленда, 15 минут смеха в день способны снизить артериальное давление, а значит, уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К другим аспектам положительного влияния смеха на сердечно-сосудистую систему Винарская отнесла хорошее настроение, которое помогает в снижении риска возникновения холестериновых бляшек, а также вероятности повторного сердечного приступа.

Ранее главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, что смех может помочь людям с артритом, снижая их уровень сахара в крови и устраняя болевые ощущения. Причиной этому служат гормоны, которые вырабатываются в его процессе.