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07:23, 1 апреля 2023Забота о себе

Врач рассказал о пользе смеха при артрите

Психиатр Костюк заявил, что смех помогает людям с артритом

Фото: Pixabay

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк в беседе с РИА Новости рассказал, что смех может помочь людям с артритом, снижая их уровень сахара в крови и устраняя болевые ощущения.

«Международными медицинскими исследованиями доказано, что смех может снижать уровень сахара в крови, значительно снижать или полностью устранять болевые ощущения при артрите как раз за счет выработки определенного набора гормонов», — заявил врач.

Он добавил, что смех помогает снять мышечные, а также эмоциональные зажимы, уменьшая физическую и психологическую усталость. Также, по словам специалиста, он положительно влияет на выработку гормонов, за счет чего у человека лучше работают дыхательная, пищеварительная и сердечно-сосудистая системы.

Ранее Костюк рассказал, что при смехе у человека меняется тип дыхания, увеличивается кислородный обмен в мозге, органах и тканях, а также уходят застойные явления в легких. Он подчеркнул, что у людей с оптимистичным настроем реже возникают вирусные заболевания, а в добавок к этому они чаще ведут активный образ жизни, исключающий наличие вредных привычек, что в свою очередь обеспечивает им устойчивость ко многим заболеваниям.

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Марина Совина
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