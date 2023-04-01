Шойгу провел совещание с командованием группировки войск РФ

Глава Минобороны Шойгу провел совещание с командованием ВС РФ по боеприпасам

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел совещание с командованием российской группировки войск. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщает ТАСС.

Как сообщили в оборонном ведомстве, совещание прошло в штабе объединенной группировки российских войск и было посвящено вопросам обеспечения военных боеприпасами. Уточняется, что Шойгу заслушал доклады о текущей обстановке.

При этом в ходе встречи с командованием ВС РФ и своими заместителями глава Минобороны подчеркнул, что в настоящее время обеспечение российской армии всеми необходимыми средствами поражения находится на постоянном контроле и самого ведомства, и правительства России.

В конце марта Шойгу проинспектировал предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Челябинской и Кировской областей и дал ряд поручений представителям промышленности этих регионов. В частности, он изучил производство артиллерийских, танковых и минометных снарядов, а также неуправляемых авиационных ракет.