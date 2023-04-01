Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:23, 1 апреля 2023Мир

В Испании прошли массовые протесты против НАТО

В испанских городах Памплона и Витория-Гастейс прошли массовые протесты против НАТО

Фото: Diego Radam / Globallookpress.com

Массовые акции протеста против НАТО состоялись в испанских городах Памплона и Витория-Гастейс, пишет ТАСС со ссылкой на организаторов манифестаций.

По данным журналистов, мероприятия прошли вечером в субботу, 1 апреля. Митинги, к которым присоединились сотни участников, прошли без инцидентов. Участники выкрикивали лозунг «Против НАТО, остановим войну и капиталистическое варварство».

Как считают организаторы акций, «Запад посредством евромайдана продвигает государственный переворот». По мнению собравшихся, украинский конфликт стал ответом на «растущее присутствие НАТО на украинской территории».

В марте жители Парижа также вышли на митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО. Акция под названием «Марш за мир» прошла недалеко от Люксембургского дворца, где заседает французский сенат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Наблюдение Китая за конфликтом России и Украины объяснили
В Белоруссии назвали российское тактическое ядерное оружие сдерживающим фактором
В Испании прошли массовые протесты против НАТО
В ДТП на Кубе пострадали пятеро россиян
В Белоруссии назвали число желающих вернуться в страну оппозиционеров
«Зенит» обыграл «Урал» в матче РПЛ
Суд принял решение по делу наместника Киево-Печерской лавры
Терапевт рассказала о неочевидном способе защиты от болезней
На Украине попросили два месяца домашнего ареста для митрополита Павла
Раскрыта стоимость выставленной на торги элитной квартиры экс-министра Абызова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.