Нападение стаи собак на ребенка в российском городе попало на видео

В Воронеже стая собак напала на ребенка во дворе жилого комплекса

В Воронеже стая собак напала на ребенка во дворе жилого комплекса «Дельфин». Происшествие попало на видео камер наружного наблюдения, местная жительница опубликовала его в сообществе «Типичный Воронеж» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что ребенок бежит с другого конца двора к месту, где находятся несколько собак, которые практически сразу набрасываются на него. К ним тут же подбегают очевидцы и прогоняют животных — одна женщина замахнулась на них сумкой. После этого из-за машин, возле которых произошло нападение, вышли сразу три собаки.

Женщина, опубликовавшая видео, написала, что нападение произошло 31 марта. По ее словам, у ребенка рваные раны. Она добавила, что жители жаловались в администрацию, но им отвечали лишь, что собаки чипированы.

«Страшно выпускать детей и самим выходить. Бабка стабильно их кормит, а как увидела, что покусали ребенка из-за ее "прикорма", убежала в закат! Никакой управы нет», — говорится в подписи к видео.

1 апреля на сайте управления Следственного комитета по Воронежской области появилась информация о проведении доследственной проверки по факту нападения собак на ребенка. Следователи оценят действия должностных лиц, ответственных за отлов беспризорных животных.

Ранее сообщалось, что в коттеджном поселке под Новосибирском корги напала на десятилетнюю школьницу и прокусила ей ногу. Девочка отправилась гулять на окраину поселка вместе с подругой. Там дети встретили заводчицу корги с пятью собаками — двумя взрослыми псами и тремя шестимесячными щенками. Когда младшая из девочек испугалась, стала кричать и отталкивать подбежавших к ней с лаем собак, одна из них укусила ее. Отец девочки утверждает, что собаки были без намордника, на спущенном поводке и не слушали команд, а хозяйка была далеко и смогла оттащить собак за поводки, только когда подошла к ним. Женщина признала факт нападения и отметила, что все ее животные привитые. Она добавила, что отец пострадавшей служит в Росгвардии, и допустила, что это обстоятельство может повлиять на ход разбирательства.