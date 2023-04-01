Суд решил принудительно вернуть митрополита Павла на заседание

В УПЦ сообщили о решении суда принудительно привести на заседание митрополита Павла

Суд в Киеве принял решение о принудительном приводе наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла на заседание, которое состоится в 18:30 субботы (совпадает с мск), 1 апреля. Об этом в Telegram сообщила Украинская православная церковь (УПЦ).

Ранее сообщалось, что суд принял решение перенести заседание по делу митрополита Павла на понедельник, 3 апреля, так как священнослужитель пожаловался на низкий сахар в крови и плохое самочувствие. Однако позже стало известно, что заседание состоится в 18:30 1 апреля, несмотря на болезнь настоятеля лавры.