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18:24, 1 апреля 2023Бывший СССР

Суд решил принудительно вернуть митрополита Павла на заседание

В УПЦ сообщили о решении суда принудительно привести на заседание митрополита Павла

Фото: CC7 / Shutterstoc / Fotodom

Суд в Киеве принял решение о принудительном приводе наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла на заседание, которое состоится в 18:30 субботы (совпадает с мск), 1 апреля. Об этом в Telegram сообщила Украинская православная церковь (УПЦ).

Ранее сообщалось, что суд принял решение перенести заседание по делу митрополита Павла на понедельник, 3 апреля, так как священнослужитель пожаловался на низкий сахар в крови и плохое самочувствие. Однако позже стало известно, что заседание состоится в 18:30 1 апреля, несмотря на болезнь настоятеля лавры.

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Алевтина Запольская
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