Наместник Киево-Печерской лавры заявил о политическом характере его дела

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил о политическом характере его дела

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в ходе судебного заседания высказался об уголовном преследовании, заявив, что его дело носит политический характер. Его слова приводит в своем Telegram-канале украинское издание «Страна».

Комментируя свою позицию, митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) заверил, что не сделал ничего, что могло бы навлечь на него обвинения. «Это политическое дело», — добавил он.

Ранее отправку под домашний арест и уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла прокомментировали в Русской православной церкви (РПЦ).

В субботу, 1 апреля, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предъявили священнослужителю подозрение. Как сообщил митрополит, в его отношении открыто уголовное дело о разжигании религиозной розни и работе на Россию. «Еще и говорят, что я проклинал президента (Украины Владимира Зеленского — прим. «Ленты.ру»)», — уточнил он.

СБУ позже официально подтвердила вручение подозрения, уточнив, что митрополита считают причастным к разжиганию религиозной розни, а также «оправдыванию и отрицанию вооруженной агрессии России против Украины».