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14:07, 1 апреля 2023Бывший СССР

Наместник Киево-Печерской лавры заявил о политическом характере его дела

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил о политическом характере его дела

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в ходе судебного заседания высказался об уголовном преследовании, заявив, что его дело носит политический характер. Его слова приводит в своем Telegram-канале украинское издание «Страна».

Комментируя свою позицию, митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) заверил, что не сделал ничего, что могло бы навлечь на него обвинения. «Это политическое дело», — добавил он.

Ранее отправку под домашний арест и уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла прокомментировали в Русской православной церкви (РПЦ).

В субботу, 1 апреля, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предъявили священнослужителю подозрение. Как сообщил митрополит, в его отношении открыто уголовное дело о разжигании религиозной розни и работе на Россию. «Еще и говорят, что я проклинал президента (Украины Владимира Зеленскогоприм. «Ленты.ру»)», — уточнил он.

СБУ позже официально подтвердила вручение подозрения, уточнив, что митрополита считают причастным к разжиганию религиозной розни, а также «оправдыванию и отрицанию вооруженной агрессии России против Украины».

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Варвара Кошечкина
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