В РПЦ отреагировали на уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры

Представитель РПЦ Кипшидзе: дело против наместника Киево-Печерской лавры незаконно

Русская православная церковь (РПЦ) считает незаконным отправку под домашний арест и уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Об этом «Ленте.ру» сообщил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Мы считаем, что это продолжение преследований Украинской православной церкви Вахтанг Кипшидзе заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

«Это решение представляется совершенно незаконным, потому что владыка Павел не сделал ничего преступного, защищая свою паству и святыни Киево-Печерской лавры от незаконного изъятия экстремистами, которые содействуют государству», — отреагировал на ситуацию представитель РПЦ.

Ранее издание Vesti.ua сообщило, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел отправлен под домашний арест. В Украинской православной церкви (УПЦ) сообщили, что митрополита Павла вызвали на допрос к 12:00, после которого ему должны были избрать меру пресечения.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предъявили священнослужителю подозрение. Как сообщил сам митрополит, в его отношении открыто уголовное дело о разжигании религиозной розни и работе на Россию. «Еще и говорят, что я проклинал президента (Украины Владимира Зеленского — прим. "Ленты.ру")», — уточнил он. Также в его доме вскоре пройдет обыск, передает РИА Новости.

31 марта Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов настоял на выселении монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры.

10 марта администрация заповедника «Киево-Печерская Лавра» обязала УПЦ покинуть территорию обители до 29 марта. Причиной решения назвали нарушение церковью условий договора по использованию государственного имущества. В УПЦ ответили, что не намерены выполнять требования и переселяться из лавры, а также идти на компромисс с украинскими властями.

14 марта министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил монахам УПЦ остаться в Киево-Печерской лавре, если они перейдут в Православную Церковь Украины (ПЦУ). Московский патриархат не признает ее и считает раскольнической.