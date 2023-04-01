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13:18, 1 апреля 2023Бывший СССР

СБУ подтвердила вручение подозрения наместнику Киево-Печерской лавры

СБУ: наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу вручено подозрение

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) официально подтвердила вручение подозрения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Петру Лебедю). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении сообщается, что митрополита считают причастным к разжиганию религиозной розни, а также «оправдыванию и отрицанию вооруженной агрессии России против Украины».

«Установлено, что Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицающие действия страны-агрессора», — отметили в опубликованном посте, добавив, что инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила выдвинутые обвинения.

Отмечается, что по месту проживания и временного пребывания митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что у стен Киево-Печерской лавры завязалась драка между сторонником раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и монахом Украинской православной церкви.

31 марта наместник обители митрополит Павел заявлял, что вскоре силовики могут начать попытку силового захвата Киево-Печерской лавры. По словам митрополита, его самого уже отправили под домашний арест.

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Варвара Кошечкина
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