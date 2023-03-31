В УПЦ заявили о возможном скором штурме Киево-Печерской лавры

Митрополит Павел: к 17 часам силовики могут начать штурм Киево-Печерской лавры

К 17 часам украинские силовики могут начать попытку силового захвата Киево-Печерской лавры. Об этом в своем обращении заявил наместник обители митрополит Павел, передает Telegram-канал Klymenko Time.

Как сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua», около Киево-Печерской лавры собрались около десятка противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые периодически выкрикивают лозунги, в частности — «Слава Украине». Отмечается, что обстановка в целом спокойная, а верующих пришло намного больше, чем их оппонентов.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов настоял на выселении монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. При этом он пообещал, что силовики не будут «физически таскать за бороды» при «очистке от людей государственного заповедника».