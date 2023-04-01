Стало известно о драке у стен Киево-Печерской лавры

Vesti.ua: у Киево-Печерской лавры произошла драка между сторонником ПЦУ и монахом

У стен Киево-Печерской лавры произошла драка между сторонником раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и монахом Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом стало известно Telegram-каналу украинского издания Vesti.ua.

По данным издания, у лавры уже начались первые провокации, а полицейские разнимают протестующих.

«У стен лавры собирается все больше людей, как с одной стороны, так и с другой. В один момент началась драка, сторонник ПЦУ схватил монаха УПЦ, драку удалось разнять», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть протестующих — это подростки. К Киво-Печерской лавре они пришли с самодельными плакатами, флагами Украины и Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).

31 марта наместник обители митрополит Павел заявлял, что вскоре силовики могут начать попытку силового захвата Киево-Печерской лавры. По словам митрополита, его самого уже отправили под домашний арест.