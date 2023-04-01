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07:04, 1 апреля 2023Россия

В России предрекли скорое появление у Запада желания окончания СВО на Украине

Военный аналитик Михайлов: США не хотят компенсировать затраты на передачу Киеву техники

Фото: Adrien Vautier / Globallookpress.com

Генеральный директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с Ura.ru предрек появление у западных государств в скором времени желания окончания российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Эксперт пояснил, что они уже начинают отказываться от передачи Киеву техники, а США, в свою очередь, показывают неготовность оказывать им финансовую поддержку и компенсировать их затраты.

«Страны Европы уже стонут в своих политических заявлениях, через свои медиа взывают к Вашингтону: пощади, хватит из нас выдаивать последние бронемашины, последнюю военную технику, последние миллиарды евро из нашей казны», — заявил военный аналитик.

По его словам, со стороны Запада звучат заявления о готовности поддерживать Украину, передавая ей столько вооружений, сколько потребуется, однако на деле страны выпрашивают у американцев компенсацию за каждую единицу поставленной техники, а те не горят желанием ее выплачивать. Михайлов считает, что подобная поддержка Киева продлится до лета 2023 года, после чего ситуация изменится.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц назвал основные сложности для российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, в первый год СВО военные действия велись, по сути, с противником из постсоветского государства, а теперь война ведется против армии НАТО и западной техники.

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Марина Совина
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