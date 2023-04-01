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01:22, 1 апреля 2023Мир

Более 600 человек пострадали из-за торнадо в американском штате

В американском штате Арканзас более 600 человек пострадали из-за двух торнадо

Фото: Cheney Orr / Reuters

Более 600 человек пострадали из-за двух торнадо, обрушившихся на американский штат Арканзас 31 марта, сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что основной удар стихийного бедствия пришелся на центральную часть штата, в частности на административный центр Литл-Рок и его окрестности. В настоящее время уточняются данные о тяжести состояния пострадавших.

В связи со случившимся в штате был введен режим чрезвычайной ситуации, а также задействованы силы Национальной гвардии, целью которых является помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. По данным телеканала, более 70 тысяч американцев остались без электроснабжения.

Ранее стало известно, что в штатах США Миссисипи и Алабама по меньшей мере 26 человек погибли в результате разрушительного торнадо. Порывы ветра достигали 129 километров в час, на пострадавшие районы обрушились потоки дождя и крупного града. Были разрушены сотни зданий, тысячи домов остались без электричества.

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Марина Совина
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