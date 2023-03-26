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07:04, 26 марта 2023Мир

В США по меньшей мере 26 человек погибли в результате разрушительного торнадо

В штатах США Миссисипи и Алабама по меньшей мере 26 человек погибли в результате торнадо
СюжетТорнадо в США:

Фото: Staff Sgt. William Frye / Globallookpress.com

В штатах США Миссисипи и Алабама по меньшей мере 26 человек погибли в результате разрушительного торнадо, сообщает National Public Radio (NPR).

Порывы ветра достигали 129 километров в час, на пострадавшие районы обрушились потоки дождя и крупного града. Были разрушены сотни зданий, тысячи домов остались без электричества.

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз объявил чрезвычайное положение. Он также поговорил с президентом США Джо Байденом, глава государства предложил полную поддержку федерального правительства после урагана, в штат были направлены персонал и ресурсы экстренного реагирования для оказания помощи в восстановительных работах.

Национальная служба погоды сообщала, что серьезная погодная угроза для пострадавших районов сохранялась до вечера субботы, а в воскресенье возможны ливни и грозы.

В общей сложности торнадо протянулся примерно на 250 километров и длился более часа. По данным PowerOutage.us, по состоянию на полдень субботы более 40 000 клиентов были отключены от электричества в Миссисипи, Алабаме и Теннесси.

В октябре результате обрушившегося на американский штат Флорида урагана «Иэн» погибли по меньшей мере 77 человек. Президент США Джо Байден заявил, что «Иэн» может стать одним из самых разрушительных в истории страны. «Наши сердца болят за людей, чьи жизни были разрушены из-за этой бури», — сказал глава государства.

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Марина Совина
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