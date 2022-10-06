Байден посетил пострадавшую от стихии Флориду

WP: президент США Джо Байден посетил пострадавший от урагана штат Флорида

Президент США Джо Байден посетил серьезно пострадавший от урагана «Иэн» штат Флорида и пообещал федеральную финансовую помощь в ликвидации последствий стихии и восстановление инфраструктуры. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Единственное, в чем я могу вас заверить, — это то, что федеральное правительство будет здесь до тех пор, пока [восстановление] не будет завершено», — сказал Байден губернатору штата республиканцу Рону Десантису, который ранее критиковал Байдена за его провалы во внутренней и внешней политике.

Губернатор штата выразил свою благодарность Байдену, который смог забыть про политические разногласия между ними и смог оперативно организовать содействие штату в ликвидации последствий самого мощного урагана за последние 30 лет.

Накануне стало известно, что в результате обрушившегося на американский штат Флорида урагана «Иэн» погибли по меньшей мере 77 человек. Байден заявил, что «Иэн» может стать одним из самых разрушительных в истории страны. «Наши сердца болят за людей, чьи жизни были разрушены из-за этой бури», — сказал глава государства.