Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден посетил пострадавшую от стихии Флориду

WP: президент США Джо Байден посетил пострадавший от урагана штат Флорида

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Президент США Джо Байден посетил серьезно пострадавший от урагана «Иэн» штат Флорида и пообещал федеральную финансовую помощь в ликвидации последствий стихии и восстановление инфраструктуры. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Единственное, в чем я могу вас заверить, — это то, что федеральное правительство будет здесь до тех пор, пока [восстановление] не будет завершено», — сказал Байден губернатору штата республиканцу Рону Десантису, который ранее критиковал Байдена за его провалы во внутренней и внешней политике.

Губернатор штата выразил свою благодарность Байдену, который смог забыть про политические разногласия между ними и смог оперативно организовать содействие штату в ликвидации последствий самого мощного урагана за последние 30 лет.

Накануне стало известно, что в результате обрушившегося на американский штат Флорида урагана «Иэн» погибли по меньшей мере 77 человек. Байден заявил, что «Иэн» может стать одним из самых разрушительных в истории страны. «Наши сердца болят за людей, чьи жизни были разрушены из-за этой бури», — сказал глава государства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В ЕС утвердили новый пакет антироссийских санкций
Кремль оценил данные об убежденности США в причастности Киева к убийству Дугиной
В ДНР назвали сложным Краснолиманское направление
Появились новые подробности отъезда из России вице-чемпионки ОИ по гимнастике
В ДНР сообщили о сдаче ВСУ позиций на артемовском направлении
В Кремле отреагировали на слова Маска о желании востока Украины быть с Россией
Кремль ответил на публикацию NYT о причастности Украины к убийству Дугиной
Кремль подтвердил визит главы МАГАТЭ в Россию
Кремль высказался об участии Путина в конференции по климату
МИД обвинил частные компании США в обработке информации со спутников для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.