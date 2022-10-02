Число погибших из-за урагана «Иэн» увеличилось

NBC News: число погибших из-за урагана «Иэн» во Флориде увеличилось до 77 человек

Из-за обрушившегося на американский штат Флорида урагана «Иэн» погибли по меньшей мере 77 человек. Об этом пишет NBC News.

По данным телекомпании, специалисты продолжают поисково-спасательную операцию. Согласно последним данным, число погибших увеличилось. Ранее сообщалось о 42 жертвах.

Ураган «Иэн» обрушился на американский штат Флорида в конце сентября, оставив без света два миллиона человек. Инцидент спровоцировал масштабные разрушения, прервал работу телекоммуникационных сетей и аэропортов.