В российском городе мужчина зарезал знакомого и спрятал тело в лифте

В Уфе 48-летний мужчина зарезал знакомого и вместе с братом спрятал его тело в лифте

В Уфе мужчина зарезал знакомого, а затем вместе с братом оставил тело убитого в лифте. О совершении преступления в российском городе сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, убийство 52-летнего уфимца его 48-летним знакомым произошло 28 марта в квартире, расположенной в доме на улице Богатырской. Четверо мужчин распивали спиртные напитки, а когда двое из них уснули, между обвиняемым и одним из его гостей произошел конфликт, в ходе которого гость получил удар ножом в шею и скончался от полученной травмы. Когда брат убийцы проснулся, мужчины спрятали тело в лифте и вернулись в квартиру.

Обнаружившие убитого жильцы дома обратились в полицию. Представитель правоохранительных органов обошел квартиры и обнаружил в одной из них следы крови. Отмечается, что кровью была испачкана и одежда обвиняемого. Изначально тот отрицал свою вину в совершении преступления, однако затем признался, что из-за большого количества спиртного не помнит обстоятельств, при которых произошло убийство. Преступника заключили под стражу и предъявили ему обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса («Убийство»).

В марте стало известно о том, что в Москве находящийся в состоянии наркотического опьянения мужчина в ходе конфликта жестоко убил 24-летнюю подругу-репетитора. Он начал ее душить, избил, а затем нанес несколько ударов ножом, от чего девушка скончалась на месте происшествия.