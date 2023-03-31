В Москве арестовали мужчину за жесткое убийство подруги-репетитора

В Москве суд поместил в СИЗО до 29 мая мужчину за убийство 24-летней подруги-репетитора

Тимирязевский районный суд Москвы арестовал Вадима Мачулина за жестокое убийство 24-летней подруги-репетитора. Об этом в пятницу, 31 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 29 мая 2023 года. Он признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее обвиняемый заявил следователям, что страдал паническими атаками и галлюцинациями, возникшими после отказа от употребления наркотиков. Он пояснил, что на протяжении четырех месяцев употреблял запрещенные вещества, но незадолго до убийства перестал. После этого у него начались проблемы со здоровьем.

По данным следствия, вечером 28 марта в квартире жилого дома на Бескудниковском бульваре мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Между ним и подругой вспыхнула ссора, в ходе которой фигурант стал ее душить, избил, а затем нанес несколько ударов ножом. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

Мужчину отправят на амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу.

29 марта его задержали в 100 километрах от Москвы, когда он ехал на рейсовом автобусе в Волгоградскую область. Он подозревался в убийстве 24-летней Анны Лихачевой. Они вместе снимали жилье в столице. Лихачева переехала в Москву несколько месяцев назад, изучала языки и подрабатывала репетитором.