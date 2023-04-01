В США решили сохранить е в силе текущий режим поставок урана из России

Федеральная Комиссия США по международной торговле сохранила режим поставок урана из РФ

Федеральная Комиссия США по международной торговле решила сохранить в силе текущий уровень поставок российского урана на рынок США. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в комиссии, ведомство не стало по итогам проведенного анализа прекращать приостановленное антидемпинговое расследование по поставкам урана из России. Эксперты считают, что это может привести «к продолжению или повторению материального ущерба промышленности США».

Ранее группа американских сенаторов предложила запретить импорт урана из России. Автор издания OilPrice Алекс Кимани отметил, что несмотря на запрет импорта углеводородов из России, Соединенные Штаты не стали вводить аналогичные меры в отношении урана. В материале указывалось, что Америка в гораздо большей степени зависит от российского урана, чем от нефти.