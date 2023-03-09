В США предложили запретить импорт урана из России

Группа из 7 сенаторов США от обеих партий предложила запретить импорт урана из России

Группа сенаторов США предложила запретить импорт урана из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление законодателей.

Согласно заявлению, семеро сенаторов от обеих американских партий внесли на рассмотрение соответствующий законопроект.

Автор издания OilPrice Алекс Кимани отмечал, что несмотря на запрет импорта углеводородов из России, Соединенные Штаты не стали вводить аналогичные меры в отношении урана. В материале указывается, что Америка в гораздо большей степени зависит от российского урана, чем от нефти.

Ранее генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский заявил, что атомная энергетика США сильно зависит от поставок обогащенного урана из России. Если Москва прекратит их, это грозит серьезными последствиями для американских потребителей.

