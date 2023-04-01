Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:19, 1 апреля 2023Мир

Стало известно о подготовке Польши к возможной войне с Россией

Myśl Polska: власти Польши готовят общество к возможной войне с Россией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Жителей Польши готовят к возможному конфликту с Россией. Действия польских властей похожи на решения правительства страны в ходе межвоенного периода XX века, заявил журналист Эугениуш Зинкевич в своей статье в журнале Myśl Polska.

«Современная политическая пропаганда в Польше работает так же, как и во времена между мировыми войнами, активно используя приемы, популярные у существовавшего на тот момент режима… Тогда полякам насаждали милитаристскую пропаганду, гласящую, что поляки достаточно сильны, чтобы дать отпор Германии», — подчеркнул автор статьи.

Материалы по теме:
«Поставили вопрос ребром» Польша потребовала от Германии репараций. За что поляки хотят получить триллион долларов?
«Поставили вопрос ребром»Польша потребовала от Германии репараций. За что поляки хотят получить триллион долларов?
17 октября 2022
Антирусское настроение. Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
Антирусское настроение.Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
12 мая 2022

Журналист добавил, что действующие польские политики поддерживают связь с украинским президентом Владимиром Зеленским. Этим отношениям сопутствуют «вульгарная непосредственность» и «бесцеремонностью» в отношении России. Финальной точкой Зинкевич назвал публичное выступление польского посла в Париже, который допустил возможность вступления Варшавы в войну с Россией.

«Это уже не смешно, это трагично <…> Чтобы сварить живую лягушку, нужно постепенно, медленно, потихонечку повышать температуру воды ... Тогда лягушка, прежде чем поймет, что происходит, простится с жизнью», — заключил автор материала.

Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский назвал условие вступления в конфликт с Россией. Он заявил, что Варшава вмешается в противостояние в случае поражения Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пентагон оценил возможность возвращения Украиной всех территорий
Российские войска уничтожили опорный пункт и до 10 бойцов ВСУ около Авдеевки
Российские военные уничтожили до 15 военных у Марьинки
Центробанк сообщил о сокращении подозрительных операций в России
Стало известно о подготовке Польши к возможной войне с Россией
Российские военные сообщили об уничтожении двух украинских диверсионных групп
В России объяснили отказ Киева от переговоров западной командой «фу!»
В России вступил в силу ГОСТ для автомобильных алкозамков
В США решили сохранить е в силе текущий режим поставок урана из России
Захарова ответила на заявления США о грозящей американским журналистам опасности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.