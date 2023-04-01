Стало известно о подготовке Польши к возможной войне с Россией

Myśl Polska: власти Польши готовят общество к возможной войне с Россией

Жителей Польши готовят к возможному конфликту с Россией. Действия польских властей похожи на решения правительства страны в ходе межвоенного периода XX века, заявил журналист Эугениуш Зинкевич в своей статье в журнале Myśl Polska.

«Современная политическая пропаганда в Польше работает так же, как и во времена между мировыми войнами, активно используя приемы, популярные у существовавшего на тот момент режима… Тогда полякам насаждали милитаристскую пропаганду, гласящую, что поляки достаточно сильны, чтобы дать отпор Германии», — подчеркнул автор статьи.

Журналист добавил, что действующие польские политики поддерживают связь с украинским президентом Владимиром Зеленским. Этим отношениям сопутствуют «вульгарная непосредственность» и «бесцеремонностью» в отношении России. Финальной точкой Зинкевич назвал публичное выступление польского посла в Париже, который допустил возможность вступления Варшавы в войну с Россией.

«Это уже не смешно, это трагично <…> Чтобы сварить живую лягушку, нужно постепенно, медленно, потихонечку повышать температуру воды ... Тогда лягушка, прежде чем поймет, что происходит, простится с жизнью», — заключил автор материала.

Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский назвал условие вступления в конфликт с Россией. Он заявил, что Варшава вмешается в противостояние в случае поражения Украины.