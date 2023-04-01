В российском городе мать задушила спящего сына

РЕН ТВ: в Пензе мать задушила сына, пока он спал

В Пензе мать задушила своего годовалого ребенка, пока тот спал. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

Как уточняет издание, смерть ребенка наступила 30 марта, однако известно о ней стало только сейчас. По данным РЕН ТВ, 24-летняя жительница Пензы, лежавшая с конца января в инфекционном отделении больницы вместе со своим годовалым сыном, подошла к спящему ребенку и начала его душить. От нанесенных увечий мальчик скончался.

Когда спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемую, та созналась в убийстве. Сообщается, что ранее женщина не стояла на учете и к уголовной ответственности не привлекалась. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Брянске 28-летняя мать предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорожденной дочери. По информации Следственного комитета региона, в декабре 2022 года женщина родила у себя дома здорового младенца, однако, не желая заниматься воспитанием дочери, задушила ее. После этого брянчанка положила тело в целлофановый пакет и оставила на обочине дороги возле дома.