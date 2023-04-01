Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:05, 1 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин порезал и ударил топором соседку за замечание

В Москве мужчина порезал и ударил топором соседку за замечание в его сторону

Фото: trambler58 / Shutterstock / Fotodom

В Москве мужчина напал на соседку, сделавшую ему замечание. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, конфликт произошел между жителями дома на Южнобутовской улице. В ответ на замечание мужчина сначала порезал соседке руку, после чего схватил топор и ударил ее по голове.

Пострадавшую госпитализировали, о ее состоянии ничего не известно. Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Бурятии подросток угрожал прохожему ножом. Потерпевший гулял по парку в Северобайкальске и встретил несколько подростков, на вид им было около 10 лет. Они курили, и мужчина сделал им замечание, но те его проигнорировали. Он продолжил прогулку и заметил, что один из подростков идет за ним с топором. Свидетели отметили, что в кармане у него был нож.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Гавашели
Обсудить
Последние новости
В США заявили об окружении Артемовска российскими войсками
Президент Турции одобрил ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО
Суд решил принудительно вернуть митрополита Павла на заседание
Разработчик игр FIFA и Need for Speed окончательно ушел из России
Влияние результата выборов в США на положение дел в НАТО оценили
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Россиянин порезал и ударил топором соседку за замечание
Зеленский рассказал о часовой беседе по телефону с Макроном
Военкор назвал условие слома любой обороны украинской армии
Дзюба обратился к критикам после шести голов в четырех матчах РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.