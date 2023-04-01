Россиянин порезал и ударил топором соседку за замечание

В Москве мужчина порезал и ударил топором соседку за замечание в его сторону

В Москве мужчина напал на соседку, сделавшую ему замечание. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, конфликт произошел между жителями дома на Южнобутовской улице. В ответ на замечание мужчина сначала порезал соседке руку, после чего схватил топор и ударил ее по голове.

Пострадавшую госпитализировали, о ее состоянии ничего не известно. Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Бурятии подросток угрожал прохожему ножом. Потерпевший гулял по парку в Северобайкальске и встретил несколько подростков, на вид им было около 10 лет. Они курили, и мужчина сделал им замечание, но те его проигнорировали. Он продолжил прогулку и заметил, что один из подростков идет за ним с топором. Свидетели отметили, что в кармане у него был нож.