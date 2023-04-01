В России вступил в силу ГОСТ для автомобильных алкозамков

В России с 1 апреля вступил в силу ГОСТ для автомобильных алкозамков

В России с 1 апреля вступил в силу ГОСТ для автомобильных алкозамков, который был утвержден Росстандартом в январе 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Действие стандарта будет распространяться на грузовые и легковые автомобили, которые перевозят пассажиров, опасные, тяжеловесные, крупногабаритные грузы, бытовые отходы и мусор.

Алкозамок — это система контроля за состоянием водителя, которая не позволяет завести машину без тестирования на алкотестере. Подобные устройства уже несколько лет используются в западных странах, в частности в США и Швеции.

В случае выявления паров этанола алкозамок не дает автомобилю завестись и передает информацию о попытке запуска двигателя на бортовые устройства и оператору системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Ранее Минпромторг и ГИБДД задумались об обязательной установке алкозамков на автомобили нарушителей, которые хотя бы раз привлекались к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Стоимость одного алкозамка может составить от 25 тысяч до 120 тысяч рублей. Нарушитель должен будет оборудовать автомобиль этим устройством за свой счет.