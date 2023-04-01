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17:19, 1 апреля 2023Силовые структуры

В Петербурге начальника отдела завода заподозрили в изнасиловании девочки

В Петербурге начальника отдела завода задержали по подозрению в изнасиловании девочки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге начальника отдела местного завода заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 29 марта в полицию обратилась 42-летняя женщина. Она рассказала, что в период с 2017 по 2023 год 36-летний мужчина в своей квартире на улице Савушкина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 14-летней дочери.

В отношении мужчины завели уголовное дело, он находится в изоляторе.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 24-летнего мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю девочку. Он напал на подростка в подъезде жилого дома на бульваре Адмирала Ушакова, после чего совершил насилие. Потерпевшая рассказала обо всем родителям, а те обратились в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

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Майя Гавашели
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