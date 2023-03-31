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20:07, 31 марта 2023Силовые структуры

В подъезде московской многоэтажки мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу

В Москве задержали 24-летнего мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю девочку в подъезде

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержали 24-летнего мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 28 марта фигурант заметил на лестничной площадке в подъезде жилого дома на бульваре Адмирала Ушакова незнакомую школьницу. Тогда он напал на нее и надругался. Потерпевшая рассказала обо всем родителям, а те обратились в правоохранительные органы.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование») Уголовного кодекса РФ. Вскоре решится вопрос об аресте фигуранта.

Ранее в Кузбассе осудили на 14 лет 29-летнего мужчину, изнасиловавшего 13-летнюю девочку.

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Екатерина Власова
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