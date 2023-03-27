Россиянин изнасиловал 13-летнюю школьницу и получил 14 лет колонии

В Кузбассе осудили на 14 лет 29-летнего мужчину, изнасиловавшего 13-летнюю девочку

В Кузбассе суд приговорил к 14 годам лишения свободы 29-летнего местного жителя, изнасиловавшего 13-летнюю девочку. Об этом в понедельник, 27 марта, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Кемеровской области.

Россиянин признан виновным по пункту б части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)» и пункту б части 4 статьи 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в 2018 году фигурант познакомился со школьницей. Они общались. Летом этого же года осужденный отвез потерпевшую за город и надругался над ней.

Отмечается, что жертва рассказала обо всем матери в 2020 году, а та обратилась в полицию. Осужденный не признал вину.

