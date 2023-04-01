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00:17, 1 апреля 2023Россия

В России исключат зону отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС

Правительство исключит зону отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС в РФ с 2024 года

Фото: Unsplash.com

В России с 2024 года прекратит существовать зона отчуждения после аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Признается утратившим силу прежнее постановление от 8 октября 2015 года о перечне населенных пунктов, находящихся в границе радиоактивного загрязнения.

Из перечня исключены четыре поселка в Брянской области, которые находились в зоне отчуждения, также с 25 до 11 сокращено количество населенных пунктов в зоне отселения.

Зона отселения отличается от зоны отчуждения тем, что жители могут вернуться в нее после снижения уровня радиации до приемлемых показателей.

Ранее сообщалось, что команда специалистов из разных стран, включая ученых из университета Южной Каролины в Колумбии (США), выявила у чернобыльских собак, обитающих у зоны отчуждения атомной электростанции, уникальные изменения ДНК, которые существенно отличаются от всех существующих пород.

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Марина Совина
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