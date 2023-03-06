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16:44, 6 марта 2023Наука и техника

У чернобыльских собак выявили уникальные изменения ДНК

Science Advances: у чернобыльских собак выявили существенные изменения ДНК из-за радиации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Команда специалистов из разных стран, включая ученых из университета Южной Каролины в Колумбии (США), выявила у чернобыльских собак, обитающих у зоны отчуждения атомной электростанции, уникальные изменения ДНК, которые существенно отличаются от всех существующих пород собак. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Авторы собирали образцы крови 302 собак, проживающих на чернобыльской электростанции, а также в 15-45 километрах от эпицентра взрыва, в течение пяти лет. Из полученных образцов были выделены нити ДНК, а затем сравнены с аналогичными показателями у различных пород собак, а также диких представителей.

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Это позволило выделить две различные популяции чернобыльских животных — первая, проживающая в непосредственной близости к реактору и в городе Припять, а вторая чуть далее, в городе Чернобыль. Геном двух групп собак отличался от обычных, включая породистых, дворняжек и полудиких псов. Кроме того, генетические данные двух популяций не были похожи друг на друга, несмотря на частое скрещивание. Специалисты считают, что причиной этого является регулярное воздействие радиации.

При этом за последние десятилетия генофонд местных собак регулярно пополнялся новым материалом, что говорит о постоянном попадании в зону отчуждения новых псов. Полученные результаты следует учитывать при будущих наблюдения влияния радиационной нагрузки на структуру генома диких животных, подчеркивают исследователи.

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Елена Апазиди
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