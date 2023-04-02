Медведев назвал Борреля специалистом по Дню дурака

Зампред Совета безопасности Медведев: Боррель является известным специалистом в Дне дурака

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля по поводу председательства Москвы в Совбезе ООН и пошутил над ним. Слова политика приводит РИА Новости.

«По поводу Дня дурака Жозеп Боррель большой специалист. Это его день», — отметил Медведев.

Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. Боррель заявил, что ЕС намерен реагировать на любые злоупотребления Москвы в качестве председателя, и подчеркнул, что такую перемену можно связать с Днем дурака.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова возмутилась такой шутке и сочла ее некорректной. «Сейчас много что идет от Украины, а Запад слушает и повторяет даже совершенно неприемлемые для политической риторики вещи», — отметила она.