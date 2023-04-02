Минобороны рассказало об 11 сбитых украинских беспилотниках

Минобороны: за сутки российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников

В районах населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Харьковской области российские ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

Речь идет о районах населенных пунктов Владимировка, Кирилловка, Верхнеторецкое в ДНР, Новокраснянка, Варваровка, Кременная в ЛНР, о Новой Каховке в Херсонской области и о Великих Выселках в Харьковской области.

Всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 405 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3641 БПЛА, 415 зенитных ракетных комплексов, 8510 танков и других боевых бронированных машин, 1077 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9270 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее ведомство также рассказало, что группировка войск «Восток» нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко (Донецкая народная республика), Левадное и Орехов (Запорожская область).