В Минобороны оценили ситуацию на южно-донецком и запорожском направлениях

Минобороны РФ: на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожено более 40 бойцов ВСУ

За прошедшие сутки российские военнослужащие уничтожили на южно-донецком и запорожском направлениях более 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам в воскресенье, 2 апреля, заявили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, группировка войск «Восток» нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко (Донецкая народная республика), Левадное и Орехов (Запорожская область).

Вместе с тем, военным удалось ликвидировать две диверсионно-разведывательные группы ВСУ близ населенных пунктов Никольское (ДНР) и Вишневое (Запорожская область).