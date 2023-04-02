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14:32, 2 апреля 2023Россия

ВС РФ уничтожили сотни бойцов ВСУ и наемников на донецком направлении

В МО РФ заявили об уничтожении свыше 210 бойцов ВСУ и наемников на донецком направлении

Фото: Reuters

Российские военные из подразделений «Южной» группировки войск за минувшие сутки уничтожили более двух сотен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников на донецком направлении. Об этом в воскресенье, 2 апреля, заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, ВС РФ, задействовав артиллерию и авиацию, нанесли удары по позициям украинских военных и сражающихся на их стороне наемников. В результате потери противника составили свыше 210 человек.

Кроме того, ВСУ лишились гаубицы «Мста-Б», трех бронетранспортеров Kirpi турецкого производства, четырех автомобилей, трех боевых бронированных машин и трех пикапов.

Днем ранее, 1 апреля, сообщалось, что украинская армия потеряла до 110 военнослужащих и наемников на донецком направлении. Также российские военные ликвидировали боевую машину РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

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Варвара Кошечкина
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