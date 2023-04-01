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15:36, 1 апреля 2023Бывший СССР

В Минобороны оценили положение на донецком направлении

Минобороны РФ: на донецком направлении ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и наемников

Фото: Violeta Santos Moura / Reutrers

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки благодаря активным действиям подразделений «Южной» группировки войск, тактической авиации и артиллерии потеряли на донецком направлении до 110 военнослужащих и наемников. Об этом в субботу, 1 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Оценивая положение на донецком направлении, представитель оборонного ведомства указал, что российские военнослужащие уничтожили один бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и боевую машину РСЗО «Град».

Кроме того, были ликвидированы самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Ранее в Минобороны сообщили о потерях ВСУ на купянском направлении.

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Варвара Кошечкина
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