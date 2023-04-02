Российские войска уничтожили сорокового воевавшего на стороне ВСУ наемника из Грузии

Вооруженные силы России уничтожили на Украине еще одного наемника из Грузии. Об этом сообщает портал «Новости-Грузия».

Уточняется, что 29-летний Михаил Мазанашвили был убит в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). По информации издания, он оказался 40-м наемником, сражавшимся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и погибшим.

31 марта боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что оборону Артемовска с южных окраин, помимо украинских военных, держали иностранные наемники — из Польши и Грузии. «Вот это укрепления украинских вооруженных сил, также наемников их, весь сброд там был. И поляки попадались тут, и грузины», — заявил российский военный. По его словам, у польских наемников была отличительная черта – черная форма.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на запорожском участке фронта появились наемники из Германии, которые сражаются на стороне ВСУ. Кроме того, по его словам, на данном участке при радиоперехватах часто можно услышать и польскую речь.